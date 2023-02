Die Consent Factory

So, Matt Taibbi ist jetzt hinter der Consent Factory her. Nein, nicht mein Blog. Die eigentliche Consent Factory. Der unvorstellbar mächtige, meist dezentralisierte, global-kapitalistische Propagandaapparat, der das produziert, was in unserem zunehmend totalitären Zeitalter als “Realität” durchgeht. Zumindest hat er es auf die US-Abteilung davon abgesehen.

Unnötig zu erwähnen, dass ich mich darüber sehr freue.

Warum ich so begeistert bin, fragen Sie? War ich nicht auf und ab gehüpft und an den Wänden meines Geheges auf und ab gesprungen und habe gebrüllt und gekreischt, dass die sogenannten “Twitter Files” ein “limitierter Hangout” sind, und habe ich nicht wie ein aufgeregter Pavian verbalen Kot auf alle Beteiligten geschleudert?

Nun, ja, das habe ich tatsächlich getan. Und ich habe die Absicht, das auch weiterhin zu tun. Aber hier ist das, worüber ich mich freue. Achten Sie genau auf die Stellenbeschreibung in Matts aktueller Stellenausschreibung für Freiberufler:

“[W]ir versuchen, einen neuen Sektor des Propagandaapparats der US-Regierung zu kartografieren, der dank der Twitter Files ins Blickfeld gerückt ist. Staatlich gelenkte Zensur ist beängstigend, aber die beunruhigenderen Aktivitäten, die wir innerhalb von Unternehmen wie Twitter beobachten, betreffen das, was man als ‘offensive’ Informationsoperationen bezeichnen könnte, eine Art von aggressiver offizieller Nachrichtenübermittlung, die alle Regierungen praktizieren, die aber angeblich in den Vereinigten Staaten per Gesetz eingeschränkt ist.”

Anschließend erläutert Matt den Hintergrund des Projekts:

“In bemerkenswert kurzer Zeit seit dem Ende der Obama-Präsidentschaft hat die US-Regierung ein ausgeklügeltes Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen und Denkfabriken finanziert, deren Mitarbeiter sich als unabhängige ‘Desinformationsexperten’ bezeichnen. Sie beschreiben ihre Haltung als defensiv – sie wollen lediglich ausländische Desinformationen “aufspüren” oder “bekämpfen” -, aber in Wahrheit werben sie aggressiv sowohl um die einheimischen Nachrichtensendungen als auch um Plattformen wie Twitter, wobei sie oft sowohl die Quellen für Nachrichtenberichte als auch die zuständigen Behörden für Zensuranfragen sind. Das Endergebnis ist eine unerbittliche Zensur und Berge von (oft irreführender) staatlich geförderter Propaganda über legitime US-amerikanische politische Aktivitäten.”

OK, sicher, Matts Racket News Projekt wird mit ziemlicher Sicherheit auf Operationen in den Vereinigten Staaten beschränkt sein, und es wird wahrscheinlich immer noch ein begrenzter Ort sein, an dem ein Propaganda/Desinformation/Zensur-Modell vorgestellt wird, in dem die Macht von der US-Regierung zu den Konzernmedien und Social-Media-Unternehmen in der veralteten despotischen (d. h. Orwellschen) Art und Weise abwärts fließt, nach der jeder gewohnt ist, das Funktionieren unterdrückerischer Macht zu verstehen, und ich werde sicherlich darüber johlen und kreischen.

Jedenfalls scheint es das zu sein, was Matt im Sinn hat.

Wenn Matt und das Racket-Team das schaffen, wäre es eine journalistische Leistung, die völlig ignoriert, oberflächlich abgetan, als “rechtsextreme Desinformation” gebrandmarkt und dann vom offiziellen Propaganda- und Desinformationsapparat, den das Projekt entlarven will, methodisch auf Sichtweite gefiltert werden wird. Es sei denn, sie sind extrem vorsichtig und beschränken ihre Berichterstattung auf bestimmte Bereiche auf dem Campus der Consent Factory. In diesem Fall, na ja … Sie wissen schon, Auszeichnungen, Buchverträge, Fernsehauftritte, das ganze Drumherum.

Ich mag und respektiere Matt, und ich möchte, dass es ihm gelingt. Deshalb möchte ich ihm helfen, wo ich kann. Ich bin kein Forscher oder Infografik-Designer, aber ich dachte, ich könnte auf einige “No-Go-Zonen” hinweisen, die er und sein Team vermeiden müssen, wenn sie auch nur den Hauch einer Chance haben wollen, nicht formell aus der Kirche der Seriosität exkommuniziert und in die äußere Finsternis des Internets verbannt zu werden, wo David Icke und Alex Jones herumhängen und wo man bei einer Google-Suche nicht auftaucht.

Okay, die erste und wichtigste Sache, die Matt und sein Team vermeiden müssen, ist der Fakt, dass die US-Regierung nicht diejenige ist, die einen globalen Krieg gegen abweichende Meinungen und einen globalen Krieg gegen den Populismus führt und eine globale Kampagne der Gleichschaltung veranstaltet, bei der Gesellschaften auf der ganzen Welt ideologisch “synchronisiert” und ungefähr seit Sommer 2016 von jeder Form der Abweichung von der global-kapitalistischen Ideologie gesäubert werden. Sie müssen sich also an die inneramerikanische Geschichte halten und den ganzen “globalen Kapitalismus”-Kram ignorieren … was, okay, angesichts der Existenz des Rests der Welt ziemlich schwierig werden könnte.

Um all das erfolgreich zu ignorieren – und wie ich Matt kenne, wird er versucht sein, sich damit zu befassen – müssen sie sich unbedingt dazu verpflichten, nicht eine Reihe von internationalen Forschern einzustellen und Elon Musk davon zu überzeugen, ihnen Zugang zu den globalen “Twitter Files” aus Ländern wie Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Australien, Kanada usw. zu gewähren, damit sie darüber berichten können, wie der globale kapitalistische Propagandaapparat von 2020 bis 2022 in nahezu perfektem Gleichschritt weltweit funktionierte und in dieser Minute immer noch weltweit in nahezu perfektem Gleichschritt funktioniert.

Das bedeutet, dass sie um das offizielle Covid-Pandemie-Narrativ und der damit verbundenen Regierungs- und Unternehmenspropaganda und Sichtbarkeitsfilterung, die eindeutig ein globales Vorhaben war, von dem die US-Regierung lediglich ein Teil gewesen ist, einen großen Bogen machen müssen.

Sie müssen so tun, als gäbe es eine Art “Chinesische Mauer” zwischen den Geschichten über die PSYOP, die gemeinhin als “Russiagate” (auch bekannt als “Krieg gegen den Populismus”) bekannt ist, und der PSYOP, die gemeinhin als “Pandemie” bekannt ist, und sie müssen über die erstgenannte berichten, als hätte die letztgenannte fast nichts mit der erstgenannten zu tun und wäre nicht eine Erweiterung und Weiterentwicklung der erstgenannten, so wie die Erstere eine Ausweitung des Krieges gegen den Terror war, um den sie ebenfalls einen großen Bogen machen müssen, sonst sieht die Geschichte der letzten 33 Jahre am Ende vielleicht noch so aus wie die Evolution eines global hegemonialen Systems (wie zum Beispiel des globalen Kapitalismus) hin zu einer ultimativen totalitären Morphologie.

Im Grunde müssen sie die ganze Sache mit dem “globalen Kapitalismus” ganz vermeiden und ihre Geschichte so berichten, als bestünde die Welt aus konkurrierenden souveränen Nationalstaaten, die in ihrem nationalen Interesse und zum Wohle ihrer Bürger handeln und so weiter, und nicht nur aus einem Haufen voneinander abhängiger global-kapitalistischer Verwaltungseinheiten, die von faschistischen Wahnsinnigen und gierigen, schwachsinnigen Funktionsträgern geleitet werden, denen ihre Mitbürger völlig wurscht sind, ganz zu schweigen von ihren so genannten “demokratischen Rechten”, und die gerne einen globalen Markt für die Organe ihrer eigenen Kinder etablieren werden, wenn sie der Ansicht sind, dass sie damit durchkommen können.

Das Öffnen dieser Büchse der Würmer würde sie geradewegs in das Herz der Consent Factory führen (wiederum nicht mein kleiner Blog, sondern das dezentralisierte, supranationale Netzwerk aus Regierungen, globalen Unternehmen, nichtstaatlichen Regierungsstellen, Finanzriesen, Unternehmens- und Staatsmedien, dem Großteil der Kulturindustrie usw.).

Einmal drinnen, könnten sie sich dort für immer verirren, in Kaninchenlöcher kriechen, an Fäden ziehen, etwas entwirren, das niemals entwirrt werden kann, oder jedenfalls nicht vollständig, und das die meisten Menschen nicht entwirrt sehen wollen, nicht einmal ein kleines bisschen. Denn wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr loswerden, und bald sieht man es überall, und ehe man sich versieht, schwärmt man von der CIA, die Kennedy ermordet hat, oder von der NATO, die die Nord-Stream-Pipelines gesprengt hat, oder von Neonazis in der Ukraine oder was auch immer.

Ein weiterer Bereich, den Matt und sein Racket-Team sorgfältig meiden müssen, wenn sie sich durch die “Twitter-Dateien” wühlen, zu denen ihnen Elon Musk uneingeschränkten und bedingungslosen Zugang gewährt, ist jeder Hinweis darauf, wie das neue Free-Speech-Twitter seine Sichtbarkeitsfilterung politischer Äußerungen fortsetzt und sogar noch intensiviert … insbesondere politische Äußerungen, die nicht in ein rot-blaues Paradigma passen oder die die Öffentlichkeit daran erinnern, dass die Covid-PSYOP eine globale PSYOP war, die auf einmal und weltweit durchgeführt wurde, und nicht nur eine Reihe von “gut gemeinten Überreaktionen” und “Fehlern” und so weiter.

Die Berichterstattung über die aktuellen und verstärkten Zensur- und Sichtbarkeitsfilteraktivitäten von Twitter (und der anderen daran beteiligten Stellen) lenkt nur von der Berichterstattung über die früheren Zensur- und Sichtbarkeitsfilteraktivitäten von Twitter (und der anderen daran beteiligten Stellen) ab, verwirrt die Menschen und lässt sie hoffnungslos, deprimiert und misstrauisch gegenüber den tatsächlichen Motiven des Eigentümers, eines milliardenschweren Militär- und Geheimdienstunternehmers, zurück.

Ich kenne Matt und weiß, dass es ihm schwerfallen wird, der Versuchung zu widerstehen, sich in all diese verbotenen Untersuchungsbereiche und “No-Go”-Zonen zu begeben und sich an die in der Vergangenheit angesiedelte Inlandsgeschichte zu halten, aber als Freund und Kollege, der in das oben erwähnte schändliche Nethernet verbannt wurde, möchte ich ihn dringend bitten, sich in Selbstdisziplin zu üben und von solchen leichtsinnigen Ausflügen abzusehen.

Er wird niemandem einen Gefallen tun, wenn er sich auf Substack als Howard Beale aufspielt und sich zusammen mit Glenn Greenwald mittels eines Maschinengewehrs von den von GloboCap gesponserten bolsonarischen Guerillas bei System Update zu Tode schießen lässt. Die Geschichte, über die er berichten will, wird ein ganz großer, fetter, großbusiger Hit sein! Es gibt keinen Grund, die gesamte Consent Factory zu verfolgen und alle in den Ruin zu treiben. Dafür sind Blogs wie die Consent Factory ja schließlich da.

Redaktioneller Hinweis: Das Essay von CJ Hopkins erschien am 13. Februar 2023 unter dem Titel “The Consent Factory” bei Consent Factory. Es wurde vom ehrenamtlichen Team von Neue Debatte sinngemäß übersetzt. Absätze wurden zur besseren Lesbarkeit im Netz hervorgehoben. Mit Dank an C. J. Hopkins für die Zustimmung zur Veröffentlichung und Verbreitung.

Noch mehr Essays von C. J. Hopkins

The War on Populism: Consent Factory Essays 2018-2019.

The War on Populism – Consent Factory Essays, Vol. II (2018-2019)

Autor: C. J. Hopkins

Genre: Politik/Satire

Sprache: Englisch

Seiten: 194

Veröffentlichung: 2020

Verlag: Consent Factory Publishing

ISBN: 978-3-9821464-1-6

Über das Buch: Im zweiten Band seiner Consent Factory Essays setzt der Politsatiriker C. J. Hopkins seine Berichterstattung über die Reaktion der Mainstream-Medien und des politischen Establishments auf die Präsidentschaft von Donald Trump und den sogenannten “neuen Populismus”, der ihn ins Amt brachte, respektlos fort: “Urkomisch … wütend … Pflichtlektüre …” (Matt Taibbi, Rolling Stone). Die Essays von C. J. Hopkins decken den Wahnsinn der Jahre 2018 und 2019 auf: Russiagate, Massen-“Faschismus”-Hysterie, der neue McCarthyismus, der Krieg gegen Andersdenkende, die Hitlerisierung von Jeremy Corbyn, die Dämonisierung der Arbeiterklasse, Identitätspolitik und der ganze Rest des Krieges des Establishments gegen den Populismus.

Foto und Screenshots: Yohan Marion (Unsplash.com), Consent Factory (Screenshots) und Consent Factory Publishing