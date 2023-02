Die Moorsoldaten und die Weltbühne

Vor Kurzem war ich zu Besuch in Ostfriesland und nahm die Gelegenheit wahr, die Gedenkstätte Esterwegen im Emsland zu besuchen (1). In Esterwegen hatten die Nazis 1933 eines ihrer ersten Konzentrationslager eingerichtet. Hier wurden angebliche und tatsächliche Straftäter und vor allem politische Gegner des Nazi-Regimes eingekerkert. Bei der Verfolgung der Widerständler arbeiteten SS, Polizei und Justiz Hand in Hand. Eine mörderische Allianz.

Ab 1936 bis zum Ende des Krieges diente Esterwegen als Gefangenenlager. Die Häftlinge mussten in der Landwirtschaft, der Moorkultivierung und in der Torf- und Rüstungsindustrie schwerste Zwangsarbeit leisten. Als der Luftkrieg die deutschen Städte erreichte, wurden Gefangene bei der Räumung von Blindgängern eingesetzt.

Insgesamt gab es im Emsland 15 Lager, in denen bis Kriegsende etwa 80.000 Menschen interniert wurden. Tausende kamen ums Leben. Nein, das trifft es nicht. Tausende wurden ermordet! Sie wurden erschossen, verhungerten, starben an Erschöpfung, Krankheiten und an den Folgen der Misshandlungen durch ihre Peiniger. Einer der politischen Häftlinge von Esterwegen war der Friedensnobelpreisträger Carl von Ossietzky.

Der Journalist und Pazifist Carl von Ossietzky 1934 als Häftling des NS-Regimes im KZ Esterwegen. (Foto: Bundesarchiv, Bild 183-93516-0010, CC-BY-SA 3.0)

Carl von Ossietzky leitete seit 1927 die in Berlin erscheinende Wochenzeitschrift Die Weltbühne, die inhaltlich auf Politik, Kunst und Wirtschaft ausgerichtet war und während der Weimarer Republik als Publikation der radikaldemokratischen bürgerlichen Linken galt.

Neben Siegfried Jacobsohn, der das Blatt ursprünglich als Theaterzeitschrift “Die Schaubühne” 1905 gegründet und es 1918 in Die Weltbühne umbenannt hatte, und seinem Nachfolger Kurt Tucholsky, der nach dem Tod von Jacobsohn 1926 kurzfristig die Leitung übernahm, schrieben bis zu ihrem Verbot 1933 weit über 2000 Autoren für die Zeitschrift.

Auch zahlreiche bekannte Schriftsteller, Publizisten, Journalisten und Dichter wie zum Beispiel Arnold Zweig, Erich Kästner, Elisabeth Lasker-Schüler, Lion Feuchtwanger, Alfred Polgar, Robert Walser, Carl Zuckmayer und der Antimilitarist Erich Mühsam, den die Nazis 1934 ermordeten, veröffentlichten in Die Weltbühne.

Verfolgung eines Antimilitaristen

Ossietzky kritisierte in seinen Beiträgen die Parteien und ihr Verhältnis zur Demokratie. Eine pazifistische Grundeinstellung und Antimilitarismus spiegelten sich in den Artikeln, während in Deutschland die nach dem Versailler Vertrag verbotene Aufrüstung der Reichswehr im Verborgenen begann. Der Journalist Walter Kreiser thematisierte im März 1929 in einem Artikel, den er unter dem Pseudonym Heinz Jäger in Die Weltbühne veröffentlichte, den heimlichen Aufbau einer deutschen Luftwaffe.

Das System reagierte. Es zerrte Ossietzky als Herausgeber und Walter Kreiser als Verfasser des Beitrags auf die Anklagebank. Die Intention war klar: Die antimilitaristische Presse in der Weimarer Republik sollte zum Schweigen gebracht werden. Und die Justiz war dafür das geeignete Werkzeug.

Der Anfang des Artikels von Walter Kreiser (alias Heinz Jäger) über die heimliche Aufrüstung der Reichswehr, der am 12. März 1929 in “Die Weltbühne” erschien.

Im sogenannten Weltbühne-Prozess, der internationale Aufmerksamkeit erregte, wurden Carl von Ossietzky und Walter Kreiser wegen Landesverrats und dem Verrat militärischer Geheimnisse angeklagt. Im November 1931 folgte das “erwünschte” Urteil: Je 18 Monaten Freiheitsstrafe. (2) Kreiser floh nach Frankreich und weiter über die Schweiz bis nach Brasilien, was ihm aus heutiger Sicht sicher das Leben rettete.

Ossietzky, der den Aufstieg der Nazis offenbar unterschätzt hatte, blieb in Deutschland und verbüßte den größten Teil seiner Strafe. Kurz nach seiner überraschenden Entlassung im Dezember 1932 kamen die Nazis an die Macht. In der Nacht des Reichstagsbrandes vom 27. auf den 28. Februar 1933 wurde Ossietzky festgenommen. Er kam in die sogenannte Schutzhaft und wurde ins KZ Esterwegen verschleppt. Als politischer Häftling wurde er im Lager nicht nur zu schwerer Arbeit gezwungen, sondern wurde gedemütigt, misshandelt, gefoltert und gequält.

Der Preis für den Frieden

Die Öffentlichkeit nahm Notiz vom Schicksal des Medienmachers. 1934 wurde Ossietzky erstmals für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Nazi-Deutschland intervenierte gegen die internationale Hilfskampagne, blieb aber letztlich erfolglos, auch wenn 1935 niemand die Auszeichnung erhielt.

Carl Jacob Burckhardt (1891-1974), ein Schweizer Diplomat und Mitglied des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, besuchte das KZ Esterwegen im Herbst 1935. Er sah auch Ossietzky und beschrieb ihn später als ein “zitterndes, totenblasses Etwas, ein Wesen, das gefühllos zu sein schien, ein Auge stark geschwollen, die Zähne anscheinend eingeschlagen”. Ossietzky soll zu Burckhardt gesagt haben: “… sagen Sie den Freunden, ich sei am Ende, es ist bald vorüber, bald aus, das ist gut.” (3)

1936 wurde Ossietzky, der an Tuberkulose erkrankt und durch die Misshandlungen gesundheitlich gezeichnet war, aus dem Konzentrationslager entlassen und rückwirkend mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Er kam in ein Berliner Krankenhaus, wo er ständig von Gestapo und Polizei bewacht wurde. Von den erlittenen Torturen erholte er sich nicht mehr. Carl von Ossietzky starb am 4. Mai 1938.

Nacht und Nebel

Als ein Freund von meinem Besuch in der Gedenkstätte Esterwegen erfuhr, schrieb er mir diese Zeilen:

“Das war bestimmt sehr bedrückend, lieber Dirk, oder? Mit 15 Jahren haben wir uns in der Schule den Film “Bei Nacht und Nebel” anschauen müssen. Mich hat dieser Film so sehr verstört, dass ich danach wochenlang Albträume hatte, die mich selbst heute noch gelegentlich heimsuchen. Deswegen habe ich persönlich noch nie ein KZ besucht, weil ich es wahrscheinlich nicht ertragen könnte …” (4)

Ich verstehe ihn sehr gut, habe ihm aber Folgendes geantwortet:

“Bedrückend? Ja und nein. Es fühlte sich gut an, diesen Seelen nahezukommen und mit ihnen zu weinen.”

Die Gedenkstätte Esterwegen ist kein KZ-Museum wie Dachau oder Auschwitz. Die Gräueltaten, die dort stattfanden, sind in einer Halle neben dem ehemaligen Lager umfassend dokumentiert. Das Gelände selbst ist auf fantastische Weise “bereinigt” worden. So befinden sich dort, wo einst die Baracken der “Moorsoldaten” standen, junge Buchenhaine in exakt der Größe der kargen Häftlingsunterkünfte. Stelltafeln erzählen auf Schritt und Tritt die Leidensgeschichte der Gefangenen. Und zu dem Gelände, wo einst die Wachmannschaften untergebracht waren, führt nur noch eine dreistufige Treppe ins Nirgendwo.

Wo heute nur Wiese ist, mussten die Häftlinge für die SS-Mörder ein Schwimmbad mit Sprungturm anlegen. Dennoch hatten sich die Peiniger mehrmals über ihr Leben “abseits der Zivilisation” beschwert, sie forderten ein Unterhaltungsprogramm zu ihrer Belustigung, Varieté-Vorführungen zum Beispiel oder Kabarett-Vorstellungen – sozusagen als Ausgleich für die harte Prügelarbeit, die sie jeden Tag zu verrichten hatten.

Bei dem Gedanken, dass die meisten von ihnen nach dem Krieg ungestraft unter uns weiterleben durften, befällt mich eine ungeheure Wut, die sich nach dem Besuch in der Gedenkstätte Esterwegen allerdings in eine tief sitzende Traurigkeit gewickelt hat. Damit bleibe ich in unserer vom Ampel-Wahnsinn befallenen Republik, in der die Diffamierung Andersdenkender inzwischen wieder an der Tagesordnung ist, ziemlich allein.

