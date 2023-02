Der Krieg gegen die Gefühllosigkeit

Also, hier ist eine “Verschwörungstheorie” für Sie. In dieser Theorie geht es um die globale kapitalistische Gedankenpolizei und ihre ständigen Bemühungen, die Gesellschaft von “Unsensibilität” zu befreien. Ja, richtig, Unsensibilität. Denn wenn es etwas gibt, das die global-kapitalistische Gedankenpolizei nicht ausstehen kann, dann ist es Gefühllosigkeit. Sie wissen schon, wenn man sich zum Beispiel über ethnische oder religiöse Minderheiten lustig macht, über körperlich oder geistig Behinderte, über Menschen mit anderem Geschlecht, über hässliche Menschen, über abscheulich fette Menschen, über Zwerge und so weiter.

Die global-kapitalistische Gedankenpolizei ist furchtbar besorgt um die Gefühle dieser Menschen. Und um die Gefühle anderer sensibler Menschen, die sich ebenfalls um die Gefühle dieser Menschen sorgen. Und generell um die Gefühle aller Menschen.

Aus diesem Grund säubern sie die Gesellschaft von allen Formen literarischer und anderer Inhalte, die diese Personen und Personen, die sich um die Gefühle dieser Personen sorgen, und jeden, der sich durch irgendetwas beleidigt fühlen könnte, möglicherweise irreparabel verletzen könnten.

Ich nehme an, Sie haben die Nachrichten über das “Sensitivitätslektorat” für Roald Dahl gelesen, dem Autor von Büchern wie James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, The Witches, The Twits und zahlreichen anderen.

Dahls Verleger, Puffin Books, hat eine kleine Gruppe von “Sensibilisierungsredakteuren” angeheuert, um seine Bücher grundlegend umzuschreiben und Wörter wie “fett” und “hässlich” sowie Dahls Beschreibungen von Figuren als “kahlköpfig” und “weiblich” zu streichen und ihre eigene unbeholfene, “sensibilisierte” Sprache einzufügen.

Was Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass Puffin Books ein Kinderbuchverlag von Penguin Random House ist, einem multinationalen Verlagskonglomerat und einer Tochtergesellschaft von Bertelsmann, einem nominell deutschen, in Wirklichkeit aber globalen Medienkonglomerat. Penguin Random House ist einer der so genannten “Big Five”-Verlage, die etwa 80 % des Buchmarktes kontrollieren. Die anderen vier sind Simon & Schuster, Macmillan, Hachette und HarperCollins.

Zusammen kontrollieren diese fünf Großkonzerne mit ihren Hunderten von Sparten, Verlagsgruppen und Imprints (zum Beispiel Puffin Books) den Großteil dessen, was jeder liest. Nehmen Sie einfach ein paar Bücher aus Ihrem Bücherregal und schauen Sie nach, wie viele davon einem der “großen Fünf” oder einer ihrer Tochtergesellschaften oder Verlagsgruppen gehören.

Eine weitere Sache, die Ihnen vielleicht nicht bekannt ist, ist die vermehrte Anstellung von “sensiblen Lesern” durch diese Verlagskonglomerate und ihre Legionen von Verlagen sowie durch Autoren, die von diesen Verlagen veröffentlicht werden wollen. Writer’s Digest beschreibt ihre Funktion so:

“Verleger und Autoren beauftragen sie, um ihre Bücher vor der Veröffentlichung zu überprüfen, in der Hoffnung, dass sie keine falschen Aussagen machen … in der Hoffnung, dass sie die Menschen in Bezug auf Genre, Rasse, ethnische Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung usw. in einem korrekten Licht darstellen. Sensibilitätskorrekturen sind die Versicherung eines Verlegers oder Redakteurs, um seinen Ruf zu schützen und Gewinneinbußen abzuwehren, und der Versuch eines Autors, Charaktere in einem korrekten Licht darzustellen. Unternehmen kaufen ein Sensitivitätslektorat, wenn der Text außerhalb ihres Fachwissens oder ihrer Erfahrung liegt oder sie sich nicht sicher sind, ob sie Details richtig dargestellt haben.”

Penguin Random House empfiehlt seinen Autoren, die “außerhalb ihrer persönlichen Erfahrung schreiben” (d.h. ihre Vorstellungskraft nutzen), “Authentizitätsleser”, um zu verhindern, dass sie “Stereotypen verewigen” oder ihre “unbewusste oder verinnerlichte Voreingenommenheit” zur Schau stellen und “Muster schädlicher Darstellung” erschaffen und so weiter.

Wenn sich das für Sie wie eine Art gruselige Orwell’sche “Wahrheitsministerium”-Gehirnwäsche anhört, dann ist das genau das, was es ist.

Alte Knacker wie mich betrifft das nicht wirklich – ich würde keinen der großen Konzernverlage oder ihre “Sensibilitätsleser” in die Nähe meiner Texte lassen, die sie ohnehin nie veröffentlichen werden und die sie wahrscheinlich eher zu Krampfanfällen veranlassen würden, um anschließend durch ihr Büro zu taumeln und nach andersartigen-Schwarz-Transgender-Kollegen zu suchen, vor denen sie niederknien und sich entschuldigen können –, aber es gibt eine ganze Generation von angehenden Schriftstellern, die darauf konditioniert werden, dies als “normal” zu akzeptieren.

Die Roald-Dahl-Story wird als eine “Woke/Anti-Woke”-Kulturkriegsgeschichte dargestellt. Das ist sie aber nicht. Und sie ist keine Anomalie. Sie ist Teil und Bestandteil des neuen globalen kapitalistischen Totalitarismus, über den ich immer wieder gesprochen habe. Das gesamte “Wokeness”-Phänomen ist es.

Die global-kapitalistischen Kulturrevolutionäre machen überall Jagd auf “Unsensibilität”. In der Kunst, in Schulen, in Fernsehsendungen, in Filmen, in den sozialen Medien und so weiter. “Unsensibilität” ist jede Form der Abweichung von der global-kapitalistischen Ideologie, unabhängig davon, wo sie im linken/rechten Spektrum angesiedelt ist. Ich habe diesen Prozess als eine neue Form der Gleichschaltung beschrieben, die systematische Koordinierung jedes Elements der Gesellschaft – oder jedes Elements, das von Bedeutung ist – in Übereinstimmung mit der globalen kapitalistischen Weltanschauung.

Also, was ist die global-kapitalistische Ideologie?

Nun, ich sagte ja, dass ich eine “Verschwörungstheorie” für Sie habe. Sie ist nicht besonders sexy, aber sie muss genügen, denn sie ist alles, was ich habe. Und, verzeihen Sie mir, aber ich fange gerade erst mit meinem zweiten “unsensiblen” dystopischen Roman an, also werde ich diese “Verschwörungstheorie” mit einem langen Auszug aus der Einleitung zu The War on Populism: Consent Factory Essays, Vol. II (2018-2019), eine meiner Aufsatzsammlungen, erläutern, anstatt mir die Zeit zu nehmen, den Text schlecht umzuschreiben.

Es handelt sich um einen recht langen Auszug. Wenn Sie das hier also zufällig bei der Arbeit lesen (d.h. wenn Sie eigentlich arbeiten sollten), oder wenn Sie zu irgendeinem Twitter-Aufruhr zurückkehren müssen, oder wenn Sie die Aufmerksamkeitsspanne einer Mücke haben, sollten Sie den Textauszug vielleicht abspeichern und versuchen, ihn später zu lesen.

Sind Sie bereit? Okay, es geht los.

Dieser Konflikt (d.h. globaler Kapitalismus versus globaler “populistischer” Aufstand) ist die Wurzel des ganzen Wahnsinns der letzten vier Jahre. Um ihn zu verstehen, muss man begreifen, dass es sich in erster Linie um einen ideologischen Konflikt handelt, einen globalen Krieg um die Herzen und Köpfe. Trump, Johnson, Corbyn, Sanders und andere sogenannte “populistische” Figuren waren nie eine wirkliche Bedrohung für GloboCap, nicht im materiellen Sinne. Sie sind Symbole, Galionsfiguren, Darstellungen des Widerstands gegen die globale kapitalistische Ideologie. Es ist dieser Widerstand gegen seine Ideologie (sowohl von links als auch von rechts … es macht keinen Unterschied), den GloboCap zu zerschlagen versucht, mehr als irgendeinen bestimmten politischen Führer oder eine Bewegung. GloboCap muss diesen “populistischen” Aufstand niederschlagen, um damit weitermachen zu können, die ganze Welt in einen großen, wertlosen Markt zu verwandeln … und genau das geschieht nun schon seit dreißig Jahren.

Genau dafür wurde der Kapitalismus entwickelt. Ideologisch gesehen ist er eine einfache Maschine, die den Gesellschaften die “despotischen” Werte nimmt (z. B. religiöse, soziale, kulturelle Werte … Werte, die von Königen, Priestern, Aristokratien, Künstlern, Gemeinschaften, politischen Parteien, Familien usw. geschaffen wurden) und sie alle durch einen einzigen Wert (d.h. den Tauschwert) ersetzt, wodurch alles zur Ware wird. Im Wesentlichen handelt es sich also um eine ideologische Maschine, eine Maschine zur Dekodierung und Umkodierung von Werten, die Gesellschaften in Märkte verwandelt.

(Ich habe hier etwas weggelassen, um den Teil mit der globalen kapitalistischen Ideologie etwas kürzer zu machen).

Die Ideologie des globalen Kapitalismus (d.h. das Territorium, das unsere “Realität” umfasst) ist anders als jede andere Ideologie in der 5000-jährigen Geschichte der Ideologie. Es ist ein ideologisches Territorium ohne Grenzen, weder nach innen noch nach außen. Es ist ein eigenschaftsloses Territorium, in dem alles möglich ist, weil nichts in ihm einen Wert oder eine Bedeutung an und für sich hat. Es ist buchstäblich eine “Wüste des Realen”, eine unendliche, nahtlose Wüste der Werte, über deren leblose Oberfläche die Geister der Werte ewig wandern, in Kreisen, ziellos, nichts bedeutend, nirgendwohin gehend, denn sie sind schon da, an dem einzigen Ort, an dem es zu sein gilt, denn die Wüste ist überall und alles.

Außerhalb dieses Gebiets gibt es kein Nirgendwo und kein Nichts. Es gibt kein “draußen”, wo irgendetwas existieren könnte. Es ist eine große globale kapitalistische Welt, eine einheitliche, allgegenwärtige kapitalistische “Realität” … ein großer globaler Marktplatz, oder er wird es sein, sobald GloboCap die Destabilisierung und Umstrukturierung dessen abgeschlossen hat, was von der Welt nach dem Kalten Krieg übrig geblieben ist.

Das ist die Geschichte der letzten dreißig Jahre. Neben den Ablenkungen des Tages, der erzeugten Massenhysterie, der Propaganda, der erfundenen Empörung, den Skandalen, den Kriegen, den Kriegsgerüchten, dem ohrenbetäubenden Gebrüll von Millionen von Stimmen, die in den sozialen Medien Kauderwelsch schreien, Verschwörungstheorien, echte und eingebildete, die billige Scharade der Wahlpolitik und so weiter, und zwar ganz offen, denn niemand hat groß aufgepasst, GloboCap hat aufgewischt, die Gesellschaften von ihren überholten Werten gesäubert und sie in den globalen Markt integriert … und setzt ideologische Konformität durch.

Sie sind mit dieser ideologischen Konformität vertraut. Das sind wir alle. Wahrscheinlich befürworten Sie viele der “Werte”, die sie angeblich fördern wollen: Antirassismus, Gleichberechtigung, Trennung von Kirche und Staat usw., die traditionelle liberale Agenda. Denken Sie daran, dass die kapitalistische Ideologie uns schließlich von der Herrschaft von Despoten, Königen, Aristokratien und Priestern befreit hat. (Ich persönlich bin sehr dankbar dafür.)

Wie ich oben erklärt habe, hat der Kapitalismus dies erreicht, indem er “despotische” Werte auslöschte und sie alle durch einen einzigen Wert, den Tauschwert ersetzte, wodurch alles zur Ware wurde. Das klingt allerdings nicht sehr verlockend. Niemand möchte sich nur als Ware sehen oder in einer Welt ohne echte Werte leben. Also vermarktete sich der Kapitalismus als “Demokratie”, und das kam bei den Massen viel besser an.

Hier sind wir nun, ein paar hundert Jahre später, und der “Demokratie” (d.h. dem Kapitalismus) gehen die “despotischen” Werte aus, von denen sie uns ausrotten und “befreien” kann. Sicher, es gibt noch einiges zu tun, um den Nahen Osten zu säkularisieren, und es gibt immer noch ein paar Länder, die nicht mitspielen, aber der größte Teil des Planeten hat sich dem Programm angeschlossen.

Die meiste wertevernichtende Arbeit, die noch zu leisten ist, findet hier zu Hause statt. Es gibt immer noch viele westliche Verbraucher, die die “Demokratie” nicht vollständig angenommen haben und sich an alte “despotische” Werte klammern … rassistische Werte, religiöse Werte, nationalistische Werte, fremdenfeindliche Werte, homophobe Werte, transphobe Werte, kulturelle und künstlerische Werte, abgehobene Werte, alloistische Werte, Schattierungen, Lookismus, Ethnozentrismus, Cisgenderismus, Antisemitismus, Hurrapatriotismus, Sexismus, Größenwahn, Verstandesdenken … die Liste geht weiter und weiter und weiter.

Die Demokratie (d.h. der globale Kapitalismus) wird nicht eher ruhen, bis sie die Gesellschaft (d.h. den globalen Markt) von diesen hässlichen, destruktiven, despotischen Werten gesäubert und einen weltweiten “Verhaltenskodex” (wie ihn die meisten globalen Unternehmen haben) mit universellen “Anti-Hate-Speech-Regeln” und Listen mit “angemessenem Vokabular” eingeführt, jedes sichtbare Symbol solcher despotischen Werte aus der Öffentlichkeit und alle Hinweise darauf aus den Lehrplänen der Schulen getilgt und die Menschheit ansonsten in eine Masse von hyperkonformen Konsumenten verwandelt hat, die alle wie Models in einer Benetton-Werbung aussehen und reden wie Kundendienstmitarbeiter.

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin für die Demokratie, und ich bin kein Fan von Rassismus oder jeder anderen Art von Diskriminierung oder Bigotterie. Ich versuche nur, ein wenig Licht auf die Triebkräfte hinter dem identitätspolitischen Eifer zu werfen, der in letzter Zeit grassiert, und auf die “populistische” Gegenreaktion gegen diesen Eifer.

Dieser Eifer, dieser Kreuzzug für ideologische Konformität, wird von vielen Linken als Bewegung zur Herstellung “sozialer Gerechtigkeit” und von vielen Rechten als “kultureller Marxismus” bezeichnet. Es ist weder das eine noch das andere. Oder … Okay, es enthält Elemente von beiden, aber im Grunde ist es der globale Kapitalismus, der die Gesellschaft von despotischen Werten reinigt und jene unendliche, wertfreie, bedeutungslose “Wüste des Realen” schafft, die ich oben beschrieben habe.’

Das war es. Ich habe Sie gewarnt, dass der Text recht langatmig ist. Er wurde im September 2020 geschrieben, also etwa sechs Monate nachdem die “Neue Normalität” eingeführt wurde.

Was den Roald-Dahl-Streit angeht, so wird es so sein (und so ist es auch im Moment), dass hochkarätige Autoren, Journalisten und andere offizielle Sprachrohre der global-kapitalistischen Kultursimulation ein paar Tage lang einen großen Aufstand machen, und dann werden Penguin Random House und die anderen “Big-Five”-Verlage mit dem “Sensitivitäts-Editing”, dem “Authentizitäts-Editierung” und anderweitiger aggressiver Homogenisierung von tiefgründiger Literatur fortfahren, bis es keine Rolle mehr spielen wird, welche Bücher man liest, weil sie alle nur noch geringfügige Variationen voneinander sein werden, die in ihrer absolut seelentötenden, austauschbaren Fadheit an nichts so sehr erinnern werden wie an die Lobbys von Firmenbüros.

Wenn Sie sich für Literatur interessieren, können Sie natürlich auch andere Bücher von anrüchigen und “unsensiblen” Autoren wie mir auswählen und lesen, die mit keinem der großen globalen Verlagshäuser in Verbindung stehen – vorausgesetzt, sie werden nicht mit vorgeschobenen Warnungen vor “sensiblen Inhalten” vor Ihnen versteckt.

Redaktioneller Hinweis: Das Essay von CJ Hopkins erschien am 21. Februar 2023 unter dem Titel “The War on Insensitivity” bei Consent Factory. Es wurde vom ehrenamtlichen Team von Neue Debatte sinngemäß übersetzt. Absätze wurden zur besseren Lesbarkeit im Netz hervorgehoben. Mit Dank an C. J. Hopkins für die Zustimmung zur Veröffentlichung und Verbreitung.

